ELA KAASA ⟩ Eesti e-jalgpallikoondis üritab taaskord rahvusvaheliselt pildile jõuda

Taas on kätte jõudnud aeg, mil Eesti virtuaalse jalgpalli meeskond siseneb võistlustulle. Eesmärgiks on välja selgitada need õnnelikud, kes jõuavad FIFAe Rahvuste Karikaturniiri kvalifikatsioonidest edasi maailma tippudega mõõtu võtma.