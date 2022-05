Eestlased püstitasid sportkeegli MMil kaks isiklikku rekordit

Kateriin Saar on 19-aastane elvakas, kes on keeglit mänginud aasta. Ala sobis aga niivõrd, et tagas üsna kiirelt kutse koondisesse. Esimest suurvõistluse kogemust kokku võttes ütles ta: «Üllatavalt närvi läksin, aga tuleb omale kinnitada, et läheb hästi. Ku see tähelepanu korra ära hajub, siis enam ei ole hea mäng.»

«Meil on esimesed aastad, kus meil on päriselt mõtestatud treeninggrupid ja esimest korda me üldse tulime noortekoondise täiskoosseisuga välja,» rääkis ta ning lisas, et MMil esimest korda närvipinge all mängides on see väga hea tulemus. «Tuleb õppida olema endaga sõber rajal,» rõhutas ta lisaks mängu mentaalsust ja pinget.