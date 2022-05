Jüri Vips avaldas räpase, kuid naljaka seiga eelmisest hooajast

Kes on teie lemmiksportlane väljaspool mootorisporti?

Mängisin nooremana jalgpalli ja minu eeskujuks oli Lionel Messi. Ma ei olnud suur fänn, aga natukene ikka. Ükski teine spordiala mind väga ei huvitanud. Nüüd on meil väga hea rallisõitja, kes on tulnud maailmameistriks. Kuid meil ei ole ühtegi domineerivat ala.

Kuidas õppisite võidusõitude vahel puhkama?

Mul on sel aastal väga tihe graafik, mistõttu on puhkamine väga oluline. Mul on väga palju tööd (Red Bulliga). Püüan lihtsalt palju magada ning kodus lõõgastuda.

Mis on teie suurimad soovid?

Tahaksin sõpradele ja pereliikmetele teha sõitu kaheistmelise F1-autoga. Minu teada on Ferraril üks selline. Ma pole kindel, kas mõnel teisel tiimil on see olemas, kuid olen näinud mõningaid videoid ning see näeb äge välja.

Kes on teie parimad sõbrad stardirivis?

Saan läbi põhimõtteliselt kõigiga. Ilmselt olen kõige lähedasem Liami (Lawson) ja Jehaniga (Daruvala).

Kui saaksite ajas ühte hetke tagasi minna, siis mis see oleks?

1990ndate algusesse, kui Eesti taastas iseseisvuse. Põhimõtteliselt kõik eestlased olid tänavatel ja tähistasid. Jäin sellele pea kümme aastat hiljaks. Seda oleks väga lahe ise kogeda. Nad moodustasid Põhja-Eestist kuni Lõuna-Leeduni, mis on oma 1000 kilomeetrit, inimketi.

Kui te ei oleks võidusõitja, siis kes te oleksite?

Oleksin kasutu. Kui ma ei sõidaks või peaksin sõitmise lõpetama, siis otsiksin ilmset tööd mootorispordis, sest see huvitab mind. Ilmselt on võidusõit mul nii veres. Ma ei ole kindel, kas see on täpselt see, mida tahaksin, kuid see oleks lihtne variant.

Mind huvitab ka börs, kuigi see tundub üsna igav valdkond. Kuid kui veidi õpiksin ja teaksin, mida teen, siis tõenäoliselt hakkaksingi sellega tegelema.

Mis on teie lemmikfilmid või -telesarjad?

Need muutuvad. Lemmiktelesari on lihtne: «Kaks ja pool meest». Ma armastan seda. Filmi ma ei oskagi öelda. On küll palju häid filme, kuid ükski ei kerki nende seast esile. Üldiselt meeldivad mulle (Quentin) Tarantino filmid.

Jüri Vips. Foto: Sebastiaan Rozendaal/Red Bull Content Pool

Mis oli viimane laul, mida kuulasite?

Kuulasin raadiot ja sealt tuli mingit Itaalia jampsi, Eurovisiooni.

Mis on kõige naljakam asi, mida olete teinud?

Räägin teile naljaka loo. Pärast eelmise aasta Silverstone’i etappi oli mul tüdruksõber koos sõbrannaga külas ja kogu mu võistlusnädalavahetuse määrdunud pesu oli prügikotis. Tavaliselt jätangi need sinna ja pesen hiljem ära.