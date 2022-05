TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Millist tempot näitab Red Bulliga kihutav Jüri Vips vormel 1 vabatreeningul?

Tallinnast pärit kiirusearmastajal on täna väga tihe tööpäev. Nimelt algab F2-sarja treeningsõit kell 12.35, pärast mida hüppab Vips vabatreeninguks F1-autosse.

Ent nagu ütleb vana hea reklaam: see pole veel kõik! Kell 19.30 ootavad Vipsi päeva viimased kiired ringid, sest just siis algab F2-sarja kvalifikatsioon, mille järjestuses starditakse pühapäevasele põhisõidule. Laupäevaseks sprindiks keeratakse ajasõidu esikümme ümber.

Seni on 21-aastane Vips saanud vormel 1 autoga sõita testipäevadel. Mõnel võistlusetapil on ta olnud Red Bulli varusõitja, viimati Miamis sõidetud GP-l. Muide, F2-sarjas hoiab eestlane pärast kolme etappi kaheksandat kohta, kuid liider Théo Pourchaire on vaid 22 silma kaugusel.