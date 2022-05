VAATA ÜLEKANNET ⟩ PGL Major 2022 teisel veerandfinaalide päeval peab lahingut tiitlikaitsja

Võistlustules on seekord ka maailma parimaks «CS:GO» mängijaks tituleeritud Oleksandr «s1mple» Kostyliev Ukraina-Vene segatiimiga NAVI. Nende nõol on tegemist tiitlikaitsjatega, mis tähendab, et meestele peale pandud pinge on sellevõrra suurem. Kuidas nad vastu peavad?