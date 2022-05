PGL Major 2022 legendide voor: paljud suurfavoriidid ei pidanud pingele vastu

Legendide voor toimib formaadilt täpselt samamoodi nagu väljakutsujate voor. 16 meeskonda alustavad ühes grupis mängimist, edasi pääseb neist kaheksa. Edasipääsuks on vaja teenida kolm võitu ja selleks on aega maksimaalselt viis mängu. Igas voorus mängivad meeskonnad alati tiimi vastu, kelle võitude ja kaotuste suhe on nendega sama. Seda kuniks igal tiimil on kas kolm võitu või kolm kaotust.