VIDEO ⟩ Venemaa volletreener ründas mustanahalist mängijat rassistlike solvangutega

See näitab, kui madalad on tema väärtused. Ma ei soovi nõnda madalale kunagi laskuda. Ma olen sellest palju parem. Isegi kui ta mind ründas, siis minule see kuidagi halba ei tee. Ma ei kavatse karjääri lõpetada. Ma naudin võrkpalli mängimist,» lausus kuubalanna sotsiaalmeedias ning tänas kõiki, kes on talle toetust avaldanud.