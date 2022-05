Rootsis kinnitati ajalooline hetk naiste spordimaailmas

Naiste jäähokis on jõumäng sisuliselt keelatud. See tähendab, et vastast ei tohi vastu poordi sõita, kuna sellisele käitumisele järgnes kaheminutiline karistus jõhkrutsemise eest. Meeste mängus on aga antud tegevus aastaid lubatud.

Rootsi hokiliit otsustas, et nüüd on õige aeg käes ka naiste mängu muuta. Alates järgmisest hooajast on naistel füüsilise mängu osas sisuliselt samad reeglid, mis kehtivad meestel.