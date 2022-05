Poodiumikohalt välja pudenenud Tänak: auto tundub lahtisel kruusal üsna jõuetu

«Minul puhas ring ja polnud probleeme ega draamat. Seega olen siiani saanud head kilomeetrid alla,» lausus Tänak intervjuus WRC All Live'ile.

Siiski leidis eestlane, et uue generatsiooni ja Portugali kruusaralli osas huvitava nüansi. Nimelt pole Tänaku sõnul hübriidmootoriga kaasnevast lisajõust liiga palju kasu. «[Hübriidist] lisajõudu küll ei saa. Pigem on jõudu isegi vähem. Ausalt öeldes tundub auto lahtisel kruusal üsna jõuetu. Ilmselt tuleb lihtsalt suurema kaaluga hakkama saada ja see avaldab mõju. Peame sellega arvestama,» jätkas Tänak.