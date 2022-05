Eesti tennisesõprade suur unistus on nii lähedal, ent...

Nimelt loositi meie valgepallurid samasse tabeliveerandisse, mis tähendab, et kui mõlemal õnnestub kolm esimest vastast võita, siis ongi slämmiturniiri kaheksandikfinaal eestlaste siseasi. Kui lihtne või keeruline see ülesanne on, seda uuris Postimees tenniseekspertidelt Margus Ubalt ja Toomas Kuumilt ning -treener Märten Tamlalt.