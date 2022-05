Tänak jätkab võitlust: püüame võtta, mis võtta annab

«Kui ma peaksin katsed lühidalt kokku võtma, siis ütleksin, et need olid kuumad, keerulised ja väga nõudlikud. Eriti keeruline oli katsete teine läbimine, tekkisid roopad ja üleüldiselt oli väga raske nendele autodele. Paraku oli meil pärastlõunal ka kaks järjestikkust rehvipurunemist ja ühtlasi kimbutasid meid ka tehnilised probleemid, mille tulemusena kõvasti aega kaotasime,» ütles Tänak, kes on kümnendal kohal, kaotades liider Elfyn Evansile (Toyota) enam kui kolme ja poole minutiga.