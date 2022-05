Jelena Välbe: see on solvav ja ebaaus, kui mind FISi juhatusse ei valita

Välbe sõnul saab ta kolleegid jaotada kahte gruppi. Ühed on need, kellega tal pole mingisugust suhet. Teised aga need, kes toetavad teda. «Vähemalt nii tunnen mina. FISi kongressil saab pilt selgemaks,» sõnas ta.

Kuu lõpus toimuval FISi kongressil kandideerib Välbe uueks ametiajaks FISi juhatusse. Venelanna ei osanud öelda, kas ta osutub ka valituks. «Pole ju saladus, et mõned on avalikult välja öelnud, et Venemaa esindajaid ei tohiks rahvusvahelistes organisatsioonides olla. Me ei tea, kes kuidas hääletada kavatseb,» lausus ta.