Meedia: Mbappe siiski ei lähe Reali ja jääb PSGsse

Et Mbappe on otsustanud jääda Pariisi, teatavad üksteise võidu kõik suuremad meediaväljaanded. BBC andmetel sõlmib 23-aastane Mbappe PSGga luksusliku kolmeaastase lepingu. klubi peaks tehingu avalikustama täna peetava Prantsusmaa liigahooaja viimase mängu kandis. Kohtumine Metziga algab Eesti aja järgi kell 22.

Ajalehe The Guardian teatel helistas Mbappe täna Reali presidendile Florentino Perezile ja selgitas Pariisi jäämise põhjuseid vaatamata asjaolule, et ta pidas Hispaania meistriga veel eelmisel nädalal positiivselt edenenud kõnelusi. Mbappe ema Fayza oli reedel öelnud, et tema poeg on saanud kaks sisuliselt identset pakkumist.