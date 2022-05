Tormihoiatus? Šveits nüpeldas Kanadat ja jätkab ainsana kaotuseta

Samas, A-alagrupis alistas veel Taani Prantsusmaa 3:0 ja Slovakkia Itaalia 3:1. Šveitsil on 5 mängust 15, Kanadal ja Saksamaal 12 punkti. Need meeskonnad on sisuliselt kindlustanud edasipääsu. Viimase edasipääseja selgitavad viimases voorus Taani ja Slovakkia. Neil on 9 punkti, kuid taanlastel viiest ja slovakkidel kuuest mängust.