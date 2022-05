La Liga pöördub PSG ja Mbappe diili pärast kohtusse

Eelmisel hooajal teatas Mbappe, et soovib liituda oma unistuste klubi Madridi Realiga. PSG ei soovinud prantslast siiski maha müüa. Suvel lõppenuks aga ründaja leping ning temast saanuks vabaagent. Kuuldavasti oligi 23-aastane jalgpallur Realiga kokkuleppele jõudnud, kuid mõtles PSG luksusliku pakkumise järel ümber.

«See on skandaalne, et PSG-sugune klubi, kes kaotas mullu üle 220 miljoni ning on viimastel aastatel kaotanud 700 miljonit eurot, võib sõlmida sellise lepingu. Kuid teised klubid, mis võiva samuti korralikku palka maksta, jäävad mängijast ilma. La Liga esitab PSG vastu kaebuse nii UEFAsse, Prantsusmaa maksuametisse kui ka Euroopa Liidu asutustesse,» teatas La Liga avalduses.