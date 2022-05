OTSEBLOGI ⟩ Kas Kanepil õnnestub järjekordne esikümne mängija maha murda?

Kuigi endise esireketi ja 2016. aasta Prantsusmaa lahtiste võitja Muguruza näol on tegemist pikka aega tennisemaailma tippu kuulunud mängijaga, kelle üldine stiil on teistele teada, siis liiga tuttav Kanepi leer tema mängustiiliga pole.

«Kaia on Muguruzaga mänginud ainult korra (2016. aasta Austraalia lahtistel, kui kaotas 2:6, 6:2, 2:6 – K.J.) ehk läbi ja lõhki nad kumbki teineteist ei tunne. Selles osas tuleb ikka valmistuda vastase vastu ning vaadata tema mänge. Muguruza puhul on neid mänge muidugi palju, seega pole keeruline otsida,» sõnas Kanepi treener Indrek Tustit päev enne kohtumist Postimehele.

Lisaks avaldas juhendaja, et kohtumisele võib oma teatud pitseri vajutada ka väljak, kus duell toimub. Nimelt peetakse kohtumine tennisekompleksi suuruselt kolmandal, Simonne Mathieu nime kandval areenil. 5000-pealine tenniseväljak, mis on ehitatud endise botaanikaaia sisse, valmis kõigest kolm aastat tagasi ning Kanepi pole seal kordagi mänginud/treeninud.

«Mäletan, et kui see avati, siis käisime üht-kaht mängu vaatamas. Tol hetkel tundus see kiire [väljak], kuid üks mäng oli muidugi [Andrei] Rubleviga, kelle mängud ongi kiired. Ehk seda ei saa kohe väljaku süüks panna,» viitas Tustit kergele teadmatusele.

Kuigi paberil on tegemist äärmiselt keerulise vastasseisuga, siis tegelikult näivad asjalood võrdsemad kui esmapilgul võiks tunduda. Muguruza on tänavu ainult ühel turniiril jõudnud teisest ringist kaugemale, Kanepi seevastu on enda vana head «slämmihirmu» mainet juba tõestanud Austraalias, kui lülitas konkurentsist maailma teise reketi Arõna Sabalenka. Ühtekokku on Kanepi karjääri jooksul alistanud 14 maailma edetabelis esikümnesse kuulunud tennisisti.