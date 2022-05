PGL Major 2022 poolfinaalid olid tasavägised, ent eestlane võttis siiski oma

FaZe ja Spirit – tasavägine ülejooks

FaZe on käesoleval aastal domineerinud absoluutselt kõiki. Selle aja jooksul, mis meeskond on praeguses koosseisus mänginud (alates ropzi liitumisest 03.01.2022), on suudetud võita mõlemad seni toimunud suured turniirid ning HLTV edetabelis on tõustud esimesele kohale. FaZe nimetati juba enne turniiri algust üheks suurimaks favoriidiks ja fännidele pole meeskond pidanud pettumust valmistama. FaZe alustas turniiri legendide voorust mis läbiti 3-1 seisuga, veerandfinaalis alistati Rootsi meeskond NIP.