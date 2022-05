Rootsi tegi igipõlistele rivaalile säru, Prantsusmaa oli lähedal üllatusele

Rootsi ei andnud Norrale mingit sõnaõigust. Avakolmandik võideti vaid 1:0, kuid siis pandi peale õige turmtuli. Rootsi on B-grupis teine, punktiga jäädakse maha esikohta hoidvast Soomest. Norra on viie punktiga kuues.

Šveits noppis võidu Prantsusmaa vastu ning jätkab 16 meeskonnast ainsana täiseduga. Prantslased ei teinud vastastele elu lihtsaks, sest avaveerandi võitsid nad 2:0 ning võis tunduda, et sepistatakse MMi üht seni suurimat üllatust. Lõpuks võtsid šveitslased oma ja on A-grupi suveräänsed liidrid. Prantsusmaa on viie punktiga kuuendal kohal.

Päeva esimestes mängudes said napid võidud Läti ja Saksamaa. Lõunanaabrid olid 4:3 (0:2, 2:1, 2:0) üle Suurbritanniast. Saksamaa aga Kasahstanist 5:4 (3:2, 1:1, 1:1). Suurbritannia on ühe punktiga B-grupi viimane, Läti on viies ehk jääb praeguse seisuga esimesena play-off’i ukse taha. Saksamaa on viie võiduga A-grupis teine, Kasahstan on ühegi punktita punane latern, väravate vahe on 14:29.