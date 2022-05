Eesti võit! Robin «ropz» Kool noppis aasta suurimal e-sporditurniiril kindlalt esikoha

FaZe oli algusest peale suurfavoriidi rollis. Tiim on juba mõnda aega HLTV edetabelis maailma parima meeskonna tiitlit hoidnud. Lisaks on tänavu oldud võidukad nii mitmelgi eelneval võistlusel. Esikoht saadi nii ESL Pro League Season 15 kui ka Intel Extreme Masters Katowice turniiridel.

Majori finaalis mingi vastamisi mulluse võitja Natus Vincerega (NAVI). Ukraina-Vene segameeskonna tegi ohtlikuks ka asjaolu, et nende ridades mängib mees, keda peetakse vaieldamatult maailma parimaks «CS:GO» mängijaks - Oleksandr «s1mple» Kostyliev. HLTV edetabelis on nad FaZe'i järel teised.

The Major trophy is ours. 🏆 pic.twitter.com/oICozhjaEA

FaZe Clani võit on igatpidi ajalooline. Tegemist on esimese korraga, mil Majori on võitnud eestlane, lätlane, kanadalane ja norrakas. Ka on FaZe esimene Majori võitja, kelle meeskond on läbinisti rahvusvaheline. Tiimi kapten Finn «karrigan» Andersen on aga 32aastasena vanim Majori võitja.