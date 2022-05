Latvala: Rovanperä meenutab Ogier' omaaegset domineerimist

21-aastane soomlane startis karjääris esimest korda kruusarallil esimesena ehk teepuhastajana. Põhimõtteliselt veatu nädalavahetuse teinud Rovanperä tõusis liidriks laupäevase võistluspäeva lõpus ning hoidis edu kindlalt. Finišis edestas Toyota sõitja tiimikaaslast Elfyn Evansit 15,2 sekundiga. Lisaks noppis ta punktikatselt maksimumi.

«Taaskord Kalle üllatas. Me ei oodanud temalt võitu, sest ta läks rajale esimesena,» ütles Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala portaalile Autosport. «Elfyn esines samuti väga hästi, võitles võidu eest, kuid Kalle leidis lihtsalt rohkem võimu.»

Rovanperä võitis juba kolmanda etapi järjest. Hooaja nelja võistlusega on tal koos juba 106 silma. Lähim jälitaja Thierry Neuville jääb maha 46, aga Takamoto Katsuta juba 68 ja Ott Tänak 69 punktiga.

«See meenutab mulle Sebastien Ogier' dominatsiooni 2013. aastal, kui ta esimest korda Volkswageniga sõites esimese MM-tiitli võitis. Ta pani kõik teised sõitjad pinge alla. Kalle teeb nüüd sama. Konkurentidel on väga raske sellise hoo vastu saada,» rääkis Latvala.

Noore soomlase muudab aga eriliseks tõik, et ta on kõigest 21. Noorim maailmameister on Colin McRae, kes 1995. aastal triumfeeris 27 aasta ja 89 päeva vanuselt. Ogier' tõstis esmakordselt karika pea kohale 30-selt.