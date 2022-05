PM PARIISIS ⟩ Kontaveidi alistanud Tomljanovic: see on mu karjääri üks uhkemaid võite

«Olen väga õnnelik. Need on täpselt need matšid, mille jaoks ma kogu aeg valmistun. Oma senises karjääris olen slämmiturniiride avaringides kohtunud väga paljude tippmängijatega, keda ma tegelikult olen olnud võimeline võitma, kuid see tunne pole mõistagi midagi väärt, enne kui sa seda päriselt teed. Seega leian, et see võit annab mulle palju enesekindlust juurde,» sõnas austraallanna esimese asjana pressikonverentsil.

Kui temalt uuriti, kas tegemist võib olla tema karjääri kõige uhkema võiduga, võttis Tomljanovic korraks kerge mõtlemisaja. «Ma ei teagi, üks aasta mängisin ma siin [Agnieszka] Radwanskaga, kui ta oli maailma kolmas reket. Aga see [praegune võit] on kindlasti üks parimatest,» sõnas kängurumaa valgepallur lisades, et äsjasele triumfile lisab väärtust ka teda kimbutav reiehäda.

«Oleksin endast täna kõik andnud ka valu korral, kuid õnneks seda ma ei tundnud. Mul on hea meel, et eelmise nädala otsus [Maroko turniiril] loobumisvõit anda, osutus õigeks. See pole kunagi lihtne otsus, kuid [slämmile tervena tunna] oli ilmselgelt prioriteet,» jätkas Tomljanovic.

Tomljanovici võidud esikümne mängijate üle 1. Agnieszka Radwanska (WTA 3.), 6:4, 6:4, – 2014, Prantsusmaa lahtised 2. Arõna Sabalenka (WTA 9.), 6:3, 6:4 – 2019, Miami Open 3. Kiki Bertens (WTA 8.), 6:4, 7:6(1) – 2019, Zhengzhou Open 4. Garbine Muguruza (WTA 6.), 6:3, 1:6, 6:3 – 2021, Indian Wells 5. Anett Kontaveit (WTA 5.) 7:6(5), 7:5 – 2022, Prantsusmaa lahtised

Kui pärast kohtumist oli austraallanna näol naeratus, mille minema pühkimine näis võimatu, siis enne duelli oli olukord teistsugune. Nimelt tunnistas Tomljanovic, et pelgas Kontaveidiga kohtumist.