Armastatud rallihääle arvamus Rovanperä osas tekitas fännides kummastust

Rovanperä tegi Portugalis suurepärase ralli ja võttis kolmanda järjestikuse võidu. Ühtlasi on noor soomlane kerkinud suurimaks tiitlifavoriidiks. Kuigi Rovanperä tegi pea perfektse ralli, hindas Clark teda «kõigest» üheksa punktiga. Kusjuures põhjenduses võrldes ta Rovanperät rallimaailma endiste valitsejate Sebastien Loebi ja Sebastien Ogier’ga.

«Mida peaks Kalle tegema, et 10 punkti saada? Iga katse võitma?» küsis üks soomlasest fänn Twitteris. Teised vastasid selle peale, et ta peaks olema 10 saamiseks britt. Nimelt on Colin Clark pärit Šotimaalt ja anti mõista, et kaasmaalasi hindab ta heldemalt.

Hyundai sõitjale Ott Tänakule andis Clark kuus punkti. «Kui räägime sellest, et Rovanperä on hetkel puutumatu, siis asi ei ole selles, et meil pole sõitjaid, kes suudaks temaga võistelda. Asi on selles, et meil pole sõitjaid õigetes autodes, millega oleks võimalik temaga võistelda,» põhjendas Clark.

«Ja Tänak on selle ehtne näide. Muserdav on näha Oti talendi ja ülimate oskustega sõitjat pärast ralli nii pettununa. See pidi olema aasta, kus Tänak võitleb tiitli eest, aga võin öelda, et seda ei juhtu kindlasti.

Kui küsisin talt, mida auto juures peaks arendama, vastas ta: «Kõike.» Sarnaselt Neuville’ile on Tänak liiga hea, et nii madalal lõpetada ja liidrile viis minutit kaotada,» lisas Clark.