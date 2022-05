VIDEO ⟩ Mida peidab endas Eesti üks võimsamaid driftiautosid?

Driftiauto olemus on Vaida sõnul lihtne. Turvalisuse jaoks peab autos olema turvapuur ja tulekustuti, mis on automaatselt avatav. Kõik, mis auto juurest väljast vaadates tundub tavalise autona, on tegelikult plastmass. Näiteks võttis Vaida vilunud liigutusega auto küljest ära ukse, mida suutis ühe käega pea kohal hoida. Rohkem saad autost teda juba videost.