Prantsuse lahtistel kolmandasse ringi jõudnud Kanepi on pannud taskusse juba viiekohalise summa

Kui juba põhiturniirile pääsemisega oli ta taskusse pistnud 62 000 eurot, siis teise ringi pääsemisega suurenes see summa 86 000 euro peale. Nüüd tõusis see Haddad Maia alistamisega juba viiekohaliseks. Nimelt on Kanepi nüüd kahe mänguga teeninud 125 800 eurot.