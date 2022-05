PM PARIISIS ⟩ Trennis tehtud skautimine tasus ära! Kanepi: vastane mängis täpselt samamoodi

«Ma polnud temaga varem kunagi mänginud ja see trenn aitas mind, sest teadsin tänu sellele, mida oodata. Kõik oli täpselt samamoodi: ta lõi väga hästi ja kõvasti,» tõi Kanepi välja võidu võtme.

Kohtumise käigus oli näiteks näha, kuidas eestlanna üritas võimaluse korral alati palle vastasele tagakäele suunata. Nüanss, mida ilma treeninguta olnuks võimatu teada. «See oli ilmselt ainukene asi, mis talle väga ei meeldi. Täna see toimis, kuigi kunagi ei tea, sest päevad on erinevad,» jätkas Kanepi.

«Teises setis oli teine olukord. Seal mängisin ma ilmselt natukene paremini ja tema natukene kehvemini, kuid üleüldine mäng oli hästi tasavägine,» võttis eestlanna vastasseisu kokku lisades, et heameelt pakkus talle ka tõsiasi, et mingeid ärakukkumisi enda mängus täna ei esinenud. «Suutsin terve mängu mängida suhteliselt stabiilselt.»

Järgmisena tuleb eestlannal vastamisi minna maailma 23. reketi Coco Gauffiga. Ameeriklannaga on ta varem kohtunud vaid korra, seda mullu Emilia-Romagna turniiril, kus pidi ameeriklanna nappi 7:6(6), 7:6(7) paremust tunnistama.

Mis on tollest heitlusest meeles? «Mäletan, et ta lõi samuti hästi tugevalt, kuid topsisemalt (top spin – K.J.). Tänane [vastane] lõi lamedamalt, kuid serv on [Gauffil] väga hea,» lõpetas järgmisena reedel väljakule astuv Kanepi.