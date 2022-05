PM PARIISIS ⟩ Kanepile kaotanud Haddad Maia: kui oma võimalusi ära ei kasuta ongi suurte mängijate vastu raske

«Teadsin, et mind ootab ees raske mäng, kuna Kaia on väga hea mängija. Tal on minust rohkem kogemusi ning teadsin, et pean mängima agressiivselt ja otsima oma võimalusi. Matši alguses tema servigeimides neid tegelikult ka tekkis,» viitas Haddad Maia seeläbi teises ja neljandas geimis omatud kokku neljale murdepallile, mida tal ära kasutada ei õnnestunud.

Numbritekeeles tähendab see, et Kanepi esimese servi õnnestumise protsent oli 65 (vs. Haddad Maia 62) ja võiduprotsendid esimesel ja teisel servil vastavalt 83 ja 55 (vs. 74 ja 46). Lisaks lõi eestlanna rohkem ässasid (4 vs. 3) ja tegi vähem topeltvigu (0 vs. 4).