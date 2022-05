OTSEBLOGI ⟩ Kanepi jahib Prantsusmaa lahtistel kohta kaheksandikfinaalis

18-aastase ameeriklannaga on 36-aastane Kanepi varem kohtunud vaid korra: mullu Emilia-Romagna turniiril pidi Haapsalust pärit reketitaltsutaja tunnistama ameeriklanna nappi 7:6(6), 7:6(7) paremust.

Mis on tollest heitlusest meeles? «Mäletan, et ta lõi samuti hästi tugevalt, kuid topsisemalt (top spin – K.J.). Serv on [Gauffil] väga hea,» meenutas Kanepi pärast teise ringi võitu Brasiilia tennisisti Beatriz Haddad Maia (WTA 48.) üle.