M-Spordi pealik on enesekindel: meil on kõige parem auto

Üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb on tänavu võistelnud M-Spordi Ford Pumaga ja näidanud, et selles autos on sisu. Monte Carlos õnnestus tal võtta rallivõit, oma hooaja teisel etapil Portugalis katkestas ta sõiduvea tõttu liidrikohalt.

«Teadsime, et meil on hea auto ja Monte näitas, et meil on väga sõidetav auto koos hea jõudlusega. Aga see oli teistsugune ralli. Kruus on WRCs väga tähtis ja oli eluliselt oluline, et meil oleks lahtisel pinnasel hea auto ja seda Seb Portugalis näitas – ta näitas, milleks Puma on võimeline,» lisas M-Spordi boss.