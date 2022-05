OTSEBLOGI ⟩ Tiitlikaitsja Kanada loodab tšehhide hokiunistusele vee peale tõmmata

Tiitlikaitsja Kanada teekond poolfinaali on olnud kõike muud kui sujuv. Vahtralehemaa koondis alustas MMi kergemat sorti šokk-kaotusega Saksamaale, kuid suutis end seejärel koguda ning lipsata viie võidu ja kahe kaotusega siiski A-alagrupist edasi. Teine allajäämine tuli 3:6 Šveitsilt.

Konarusi on esinenud ka tšehhide senises MMi-teekonnas: B-grupis teeniti neli võitu ja kolm kaotust – kui allajäämised Rootsile ja Soomele olid ootuspärased, siis Austria oma kindlasti mitte – kuid sellest piisas, et kolmandana edasi veerandfinaali edeneda.

Kanada näol on tegemist siis tiitlikaitsjaga, kes MMidel võidutsenud üldse kokku 27 korda. Tšehhidki on MM-trofeed üksjagu kordi, või täpsemalt siis kuus korda pea kohale saanud tõsta. Viimati juhtus see 2010. aastal ning nende viimane MM-medal – pronks – jääb 2012. aastasse, kui finaalturniir toimus samuti... Soomes.