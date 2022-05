Hamilton pääses karmist karistusest, aga vaid ajutiselt

Sündmused hakkasid hargnema aprilli alguses, kui vormel-1 sõitjaid teavitati Austraalia grand prix’ ajal ehete kandmise keelust. Hamilton keeldus seda reeglit järgimast. «Need on isiklikud asjad ja sa peaksid olema see, kes sa oled,» põhjendas seitsmekordne maailmameister oma toonast otsust.

Eelnevalt oli juttu, et Hamiltonil on ehetest loobumiseni aega kuni Monaco etapini. Vastasel juhul ootab teda ees võistluskeeld. Racingnews365 kirjutas, et F1 on tähtaega pikendanud 30. juunini. Nimelt on Hamiltonil mõned rõngad keha küljes permanentselt ning ta peaks nende eemaldamiseks minema lõikusele.