Meeste võrkpallikoondis võttis magusa revanši

«Ma olen oma mängijate üle uhke ja väga õnnelik, sest mitme poisi jaoks oli see esimene kord olulises punktimängus Eesti koondise eest väljakule tulla,» vahendas alaliidu pressiteenistus koondise peatreeneri Fabio Soli sõnu.

«Olen rahul, et võitlesime iga punkti eest, eriti just tasavägiste geimilõppude ajal. Mängijad endiselt alles õpivad, seepärast teeme vigu veidi rohkem kui tahaks, aga oleme õigel teel ja täna saime ka tehtud töö tulemuse esimesi vilju nautida,» kostis itaallane.

Eesti koondise järgmine mäng Euroopa Kuldliigas on Belgia, kellega minnakse 1. juunil vastamisi Tartu Ülikooli spordihoones.

Mängu käik:

Mängu kõige esimese punkti võitis Eesti, aga seejärel läks kodumeeskond juhtima. Viigini jõudsime seisul 9:9 ja siis oli mõnda aega domineerivaks pooleks Eesti. Kõik näis sujuvat, aga meie eduseisul 17:14 võttis vastaste peatreener Michal Gogol oma teise arupidamisaja ja see tõi tulemust – Läti tegi seejärel 7:1 vahespurdi ning läks taas ise juhtima. Lõpus suutsime jõuda viigini 23:23 ja 24:24, aga kõige viimased punktid läksid siiski võõrsutajatele ja nii ka geim neile 26:24.

Teist geimi alustas Eesti võrreldes mängu algusega ühe vahetusega – Hurda asemel tuli nurgaründaja kohale mängima Kevin Saar. Geimi stardipakkudelt sai veidi paremini minema Läti, aga vahe püsis minimaalne. Eesti suutis 7:6 juhtimagi minna, aga siis tegid vastased taas 4:0 minispurdi ja läksid taas ette. Eesti oli geimi keskpaigas pidevalt mõnepunktilises kaotusseisu kuni Soli võttis seisul 12:16 arupidamiseks aja. See tõi hetkeks tulemust, jõudsime seisuni 16:17, seejärel kulges geim ikkagi Läti juhtimisel. Päris kätte saime me vastased alles seisuks 23:23. Seejärel oli Eestil ka kaks geimpalli, mille mõlemad suutsid lätlased päästa ning seejärel said nad ka ise ühega geimi lõpetamist proovida, aga ebaõnnestunult. Alles seejärel lõpetas geimi Kordase serviäss ning geim Eestile 28:26.