VIDEO ⟩ Staadioni juures tekkinud kaos lükkas Meistrite liiga finaali edasi

Matši algus lükati edasi, sest paljud Liverpooli poolehoidjaid ei pääsenud õigeks ajaks tribüünidele. Kohalviibijate sõnul tekkisid staadionile sissepääsude juures pudelikaelad. Olukord läks lausa nii tõsiseks, et politsei kasutas fännide peal pipragaasi.

Pepper spraying fans outside stadium in Paris pic.twitter.com/drgzEpR9gD

«See on esimene kord, kui mind jalgpallimängul pipragaasiga rünnatakse. Liverpooli fännid on end ohjas hoidnud,» säutsus BBC ajakirjanik Nick Parrott.

Sportsmaili reporteri Rob Draperi sõnul muutus olukord ohtlikuks. «Politsei suunas fänne kitsastele radadele, mida blokeerisid nende endi sõidukid. See kõik on väga ohtlik. Inimesed tahavad piletit näidata, aga siin on nii kitsas ja liiga palju inimesi.»