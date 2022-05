Kuidas läheb Eesti epeenaiskonnal Poola MK-etapil?

Eesti koondise eest on täna võistlustules vaid Katrina Lehis, Nelli Differt ja Kristina Kuusk. Irina Embrich lendab täna koju ning Erika Kirpu on haige. Nii võistlevad naised ilma varuvehklejata.

Avaringis on Eesti vaba ehk esimeseks matšiks tuleb rajale tulla kaheksandikfinaalis. Eesti vastaseks on Ukraina vs. Usbekistan matši võitja. Eesti avamatš algab kell 12 punasel rajal.