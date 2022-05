Väravatesajuks kujunenud pronksilahingust väljusid võitjatena tšehhid

Teisel perioodil vahetasid tšehhid väravavahti ning said nõnda oma tagala korda, lisaks õnnestus Jiri Smejkalil ka üks tagasi visata.

Tõeline väravatesadu läks aga lahti viimasel kolmandikul. Kui seda oli mängitud kõigest 51 sekundit, seadis tšehhider suurim staar David Pastrnak jalule 3:3 viigi. Kuid see oli alles algus, sest kaks minutit hiljem sahistas juba Roman Cervenka ja minut hiljem uuesti Pastrnak, tehes skooriks 5:3.

8:4 võiduga said tšehhid seega kaela pronksmedalid, mis on nende viimase kümne aasta parim tulemus. Üldse on Nagano olümpiavõitjatel MMidelt ette näidata kuus kulda, üks hõbe ja nüüd siis kuus pronksi.