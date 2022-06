BLOGI JA RAADIO ⟩ Sardiinia MM-ralli: Tänak ei mahu praegu testikatsel esimesse poolde

Ajakava Neljapäev 10.01 Testikatse Olmedo 3,53 km

19.08 SS1 Olbia - Cabu Abbas 3,23 km Reede 08.01 SS2 Terranova 1 14,36 km

09.01 SS3 Monti di Alà e Buddusò 1 24,61 km

10.46 SS4 Terranova 2 14,36 km

11.46 SS5 Monti di Alà e Buddusò 2 24,61 km

16.18 SS6 Osilo - Tergu 1 14,63 km

17.01 SS7 Sedini - Castelsardo 1 13,28 km

18.48 SS8 Osilo - Tergu 2 14,63 km

19.31 SS9 Sedini - Castelsardo 2 13,28 km Laupäev 08.46 SS10 Tempio Pausania 1 12,08 km

09.46 SS11 Erula - Tula 1 15,39 km

11.31 SS12 Tempo Pausania 2 12,08 km

12.31 SS13 Erula - Tula 2 15,39 km

14.38 SS14 Coiluna - Loelle 1 21,72 km

15.46 SS15 Monte Lerno di Pattada 1 16,96 km

17.08 SS16 Coiluna - Loelle 2 21,72 km

18.16 SS17 Monte Lerno di Pattada 2 16,96 km Pühapäev 09.10 SS18 Cala Flumini 1 12,54 km

10.08 SS19 Sassari - Argentiera 1 7,13 km

12.00 SS20 Cala Flumini 2 12,54 km

13.18 SS21 Sassari - Argentiera 2 7,13 km

Enne võistlust:

Ehkki kruusarallidel pole kuiva ilmaga esimesena startimine hea, on Sardiinia üks suuremaid soosikud MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä. Soomlane on tänavu olnud lihtsalt nii heas hoos ning võitnud kolm viimast etappi Rootsis, Horvaatias ja Portugalis.

Rovanperä on ühes triumfidega haaranud ilusa edu ka MM-sarja üldarvestuses, sest Thierry Neuville kaotab talle 46 punkti. Ja nagu Hyundai on tänavu näidanud, võib ju kiirus olla korralik, aga töökindlusega on Lõuna-Korea autotootja rallitiimil halvasti.

Tänak on punktitabeli neljas, ent tema jääb põhjanaabrist maha juba 69 punkti. See pole võimatu vahe, aga tõsi on ka see, et kui eestlane tahab tiitliheitlusse naasta, on vaja hakata Rovanperät edestama.