BLOGI JA RAADIO ⟩ Sardiinia ralli: rallijumal on eestlane? Tänaku auto oli katki, kuid päeva viimased kiiruskatsed jäid ära!

Enne võistlust:

Ehkki kruusarallidel pole kuiva ilmaga esimesena startimine hea, on Sardiinia üks suuremaid soosikud MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä. Soomlane on tänavu olnud lihtsalt nii heas hoos ning võitnud kolm viimast etappi Rootsis, Horvaatias ja Portugalis.

Rovanperä on ühes triumfidega haaranud ilusa edu ka MM-sarja üldarvestuses, sest Thierry Neuville kaotab talle 46 punkti. Ja nagu Hyundai on tänavu näidanud, võib ju kiirus olla korralik, aga töökindlusega on Lõuna-Korea autotootja rallitiimil halvasti.

Tänak on punktitabeli neljas, ent tema jääb põhjanaabrist maha juba 69 punkti. See pole võimatu vahe, aga tõsi on ka see, et kui eestlane tahab tiitliheitlusse naasta, on vaja hakata Rovanperät edestama.