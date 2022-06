Postimees Sport kardispordi karikavõistluste I etapp

Vanad olijad ei saa end madalamast võistlusklassist tulnud konkurentide vastu kindlasti vabalt tunda, sest vaatamata noorele eale on klassiga Mini liitunud Meryl Peldes (AQVA Racing), Mattias Ojapõld (Vihur Team) ja Rasmus Teller (KS Academy) suure kardispordi kogemusega.

«Mini on Microst õige pisut kiirem, seega kardist endast uue klassiga kohanemine niivõrd ei sõltugi,» kommenteerib Peldes toimunud muutust. «Konkurentsi kasv on pigem tingitud sellest, et Mini võistlejad on kogenumad.»

Postimees Sport karikasarjas löövad klassis Cadet kaasa ka kõige pisemad kardisõitjad. Siin võistlevad 6-8-aastased poisid-tüdrukud, kellest juba mõne aasta möödudes on saamas uus ja lootustandev tulevikutäht. Punktiarvestust selles klassis küll ei peeta, küll aga saab iga selle klassi osavõtja enda kohale vastava auhinnakarika.

Jüri Vips läkitas kardisõitjaile oma soovid

Algava karikasarja puhul soovis kõigile võistlejatele edu Eesti parim vormelisõitja Jüri Vips. Veel vähem kui kümme aastat tagasi kodumaistelt kardiradadelt maailma tippu tõusnud vormeliäss sõnad järgmist:

«Soovin omalt poolt kõigile õnne ja edu Postimees Sport karikasarjas võistlemisel. Eriti just kõige noorematele soovitan meeles pidada, et tulemuse nimel tuleb vaeva näha ning mis tahes ebaõnnestumiste korral ei tohi alla anda,» ütles Vips.