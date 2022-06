GALERII ⟩ Postimees Sport tutvustas kardispordi karikasarja. Erikülaliseks Jüri Vips!

Eesti kardisport tähistab tänavu oma 60. juubelit. Ajaarvestust peetakse alates esimesest kardivõistlusest Eestis, mis peeti 7. jaanuaril 1962 Kalevi staadionil. Eesti kardisport on läbi aegade olnud edukas, mille kinnituseks on sajandi alguse Marko Asmeri maailmameistrivõistluste etapivõit ning meeskondlik meistritiitel. 2018. aastast on eestlaste nimel Euroopa meistritiitel, mille võitis klassis OK-Junior tänane Mercedes-AMG F1 noortetiimi liige Paul Aron. Väiksemaid-suuremaid võite jagub madalamatest sarjadest aga teisigi.

Kuidas sündis koostöö Postimehe ja Eesti Kardiliidu vahel, vastab viimase juhatuse esimees Priit Karjus: «Kui Postimees seisab eesti keele ja kultuuri püsimise eest, siis Eesti karditiime ja sõitjaid juba 30 aasta jooksul koondanud kardiliit seisab Eesti kardispordi arengu eest. Jagades Postimehega sarnast visiooni, oli omavaheliste koostööpunktide leidmine lihtne.»

Postimees Grupp AS juhatuse esimees Toomas Tiivel kommenteeris koostöö algust järgmiselt: «Kardiliit on väga hästi juhitud organisatsioon, millel selge visioon ja konkreetne tegevusplaan ehk mida on vaja teha selleks, et järgmine eestlane F1-e või WRC-sse jõuaks. Postimees saab karikavõistluste näol anda oma panuse selle plaani õnnestumisse. Esimesel hooajal on neli etappi, millest Postimees teeb oma veebis otseülekande. Kasutame ka oma teisi kanaleid, et noorte kardisõitjate tegevust veelgi laiemale publikule näidata.»

Nelja-etapilise karikasarja uudne formaat teeb võistlused atraktiivseks ja hästi jälgitavaks nii kohapeal kui Postimees Sport veebiülekande vahendusel. Mõlemal juhul on Postimees Sport karikavõistlustele kaasaelamine pealtvaatajaile tasuta.

«Toimuvad intervjuud sõitjatega vahetult enne finaalsõite, poodiumitseremoonia ning võistlus-järgsed intervjuud kolme paremaga on jätk eelmisel hooajal Eesti meistrivõistlustel katsetatud edukale lahendusele,» nimetas Karjus kõigest mõned elemendid, kuidas spordi edendamisele kavatsetakse lühikeses plaanis kaasa aidata.

Hooaeg tutvustab kaht täiesti uut võistlusrada

Postimees Sport karikavõistluste raames teevad oma võistlusdebüüdi kaks uut rada – Käina ja Audru. Kuna uusi kardiradu valmib Eestis harva, on korraga koguni kahe võistluspaiga lisandumine Eesti võidusõidu ringkondadele suureks uudiseks.

«Kahe uue raja sünd ühel kalendriaastal on täiesti fenomenaalne. Iseseisvusajal on seni valminud ainult üks täiesti uus kardirada. Hiiumaa kohaliku kogukonna jaoks on uue spordibaasi lisandumine oluline nii turismi kui vabaaja veetmise seisukohalt. Kardispordi jaoks saab Käina uus rada olema loodetavasti oluliseimaks kompleksiks,» kommenteeris Käina kardiraja juht Heikki Hõbemägi.

Teine uus kardirada on valmimas Pärnu külje all oleva Porscheringi sisse. Ringraja tegevjuht Andres Hall sõnul on kardirada oluline mitte üksnes sportlikku aspekti silmas pidades: «Tegemist on meie jaoks uus toote ja uue teenusega, mis toob Pärnusse uued sihtrühmad. Täiendava turismi läbi loodav majanduslik mõõde Pärnu maakonnale saab olema väga suur, sest seni on kuni pooled ringraja külastajatest olnud välismaalt. Veel täna hommikul valati viimased äärekivid ning suures plaanis on ehituslik osa valmis.»