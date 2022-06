VADERI VARANDUS ⟩ Spordimuuseumi avatakse Rein Taaramäe näitus

Näitusel «Vaderi varandus» jõuab esmakordselt vaatajate ette mitukümmend rariteeti Rein Taaramäe spordikarjääri tipphetkedest. Rein Taaramäe, hüüdnimega Vader, on Eesti üks edukamaid rattasportlasi, kel on ette näidata mitmeid etapivõite maailma suurimatelt velotuuridelt Giro d’Italia ja La Vuelta ning kellest sai 2021. aastal teine eestlane, kes on kandnud suurtuuril punast liidrisärki.

Eriliseks teeb väljapaneku lisaks tippesemetele just asjaolu, et see on valminud Rein Taaramäega koostöös. Lisaks loovutatud esemetele hõlmab näitus ka sportlase kommentaare ja analüüsi, mis aitavad paremini mõista rattaspordi köögipoolt. «Põnev oli näitust luua koos Taaramäe endaga ja näha, milliseid valikuid sportlane ise oma aastate vältel kogunenud varanduse presenteerimisel teeb,» tõi esile spordimuuseumi ja näituse kuraator Rait Männik.