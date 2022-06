Neljandat järjestikust võitu nooliv Rovanperä: see saab olema raskem kui Portugalis, kuid läheme endast parimat andma

«Sardiinia saab olema järjekordne karm ralli. Sealsed katsed on olnud minevikus minu jaoks keerulised, kuid eelmisel aastal tundsin ennast seal juba paremini. Kuigi meil esinesid nädalavahetuse jooksul teatud probleemid,» viitas 21-aastane soomlane WRC kodulehele antud intervjuus üldarvestuse 25. kohale.

«Kui tingimused on kuumad ja kuivad nagu tavaliselt, siis leian, et meil võib olla esimesena rajale minnes veelgi raskem võidu eest võidelda kui Portugalis. Sellest hoolimata on meie eesmärk aga sama: anda endast maksimum,» jätkas viimasel kolmel etapil võidutsenud Rovanperä.