MM-sarja liider ja Sordo tõid eluohtliku WRC-auto probleemi taas teravalt esile

Eelmise, Portugali mõõduvõtu järel kurtis enamik autos väga kõrgele kerkinud temperatuuri üle, mis hakkas mõjuma tervisele.

«Suutsin oma tööd teha, kuid see polnud üldse mugav. Ausalt öeldes oli olukord väga kehv. Oli paar korda, kus arvasin, et mul on rehv puruks, kuid tegelikult sulasid [kaardilugeja] Pauli saapad. Tundsid seda haisu,» ütles M-Sporti sõitja Craig Breen pärast Portugali rallit DirtFishile. Kurtsid teisedki.

Tõsi, kaks nädalat tagasi peetud võistlusel püsis temperatuur õues inimlik, maksimaalselt 25 kraadi ringis. Sardiiniat katab aga nädala teises pooles kuumalaine, mille tagajärjel võib termomeeter kerida isegi 40 kraadini.

Juba testikatsel said sõitjad ränka leitsakut tunda. «Probleemiga ei saanud midagi ette võtta. Autod on tõesti kuumad. Ainus lahendus on võimalikult palju juua, aga vee kogus on masinates piiratud. Portugalis olime juba päris viimasel piiril, siin võib jook isegi otsa saada,» vahendas MM-sarja üldliidrit, Toyota sõitjat Kalle Rovanperät portaal rallit.fi.

Samale murele viitas ka Hyundai mees Dani Sordo, kel oli palav nii testikatsel kui ka ülesõidul. «Autole pandi kollane katus,» tõi hispaanlane DirtFishile välja ainsa muutuse võrreldes Portugaliga. «Ma ei mõista, miks pole reeglitega kohustatud korralikku jahutussüsteemi.»

Ta lisas: «Mis siis saab, kui sõitja kaotab kuumuse tõttu teadvuse, teeb avarii ja tapab 20 pealtvaatajat?»

Viimased kolm etappi järjest võitnud Rovanperä jääb võistluse eel tagasihoidlikuks. Tal tuleb taas esimesena rajale minnes konkurentidele teed puhastada.