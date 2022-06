Hyundai tiimiboss eitab võistkonnas valitsevat kriisi

Juba hooaja eel oli teada, et i20 hübriidauto arendusega on jäädud konkurentidest maha. Üksikuid helgeid hetki on senise nelja ralli järel näidatud, kuid üldarvestuses jääb Hyundai juba Toyotast maas 59 silmaga (175 vs. 116 punkti). Kaks nädalat tagasi Portugalis tuli leppida kolmanda, viienda ja kuuenda kohaga.