Sardiinias liidriks kerkinud Tänak: peame jätkama sama tempoga ja andma endast parima

Reedene avakatse kujunes sõitjate jaoks väga keeruliseks, sest kolmeminutilised stardivahed tähendasid, et rajale jäi tolm seisma ning segas rallimeeste nähtavust. «See oli väga ekstreemne. Sardiinia katsed on erilised, sõidetakse suure kiirusega puude vahel. Kui sellises kohas pole ka nähtavust, siis tuleb hoida pöidlaid, et midagi kõva sulle vastu ei tuleks. Elasime selle üle. Võtsin nendes kohtades rahulikult,» ütles Tänak WRC TV-le.

Eestlane avaldas, et hommikuste katsete teisel läbimisel tundus auto parem. «Suutsime autot paremaks saada. Ainult kuumus ja mõned tehnilised asjad olid, mis meile peavalu valmistasid,» ütles Tänak.

Ott Tänak ja Martin Järveoja Sardiinia MM-rallil. Foto: Bastien Baudin/Hyundai Motorsport GmbH/Austral

Neljas ja viies katse olid Tänaku sõnul päris head, tuleb ka arvestada, et need aitasid eestlase esikohale. «Täna teisel läbimisel polnud olud nii hullud, pikk katse oli päris sujuv ja polnud midagi erilist. Viimasel katsel oli meil probleeme esiosa aerodünaamikaga ja see kulutas ka palju rehve,» ütles Tänak, kelle auto sai ühelt hüppelt maandudes natuke kannatada, kuid tegemist oli pigem kosmeetilist laadi vigastustega.

«Rehvidega polnud mul viimaseks katseks parim lahendus, need kulusid ruttu, mis polnud hea, aga lõpuks olen päris rahul, et elasime selle suure hüppe üle ja meil purunes ainult natuke keredetaile,» lisas ta.