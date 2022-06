Ukraina jalgpallur: mu Hersonis elav isa pigem nälgib, kui ostab midagi okupantide käest!

«Olukord on täiesti võrreldamatu sellega, mis oli enne sõda. Seal tuntakse kõigest puudust. Mu lähedased peavad vastu, leides ikkagi kõik vajaliku kuidagi üles, kuid väga paljud inimesed on seal hädas,» alustas 22-aastane Ševtsov.

«Praeguseks on nad Krimmi kaudu alustanud ka Vene kaupade sissevedu, kuid inimesed on valmis pigem nälgima, kui ostma midagi Venemaalt. Ma mõistan neid täielikult. Ka minu isa mõtleb nii. Ta pigem nälgiks, kui ostaks midagi venelastelt,» jätkas ründaja.

Küsimusele, kas inimestel on võimalik Hersonist ka lahkuda, vastas Ševtsov: «Retke ukrainlaste poolt kontrollitud territooriumile saab ette võtta ainult omal riisikol. Hersoni ja Nikolajevi vahel on 13 kontrollpunkti... isegi kui sa teaksid, et sind lastaks neist kõigist läbi, ei tähenda see seda, et sa ei võiks kuasgil mujal tule alla jääda.»