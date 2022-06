Järjekordne tulekahju! Lappi vajas ülesõidul koguni päästjate abi

Nimelt purunes Lappil ja paarimehel Janne Fermil hommikupooliku viimasel katsel rehv. Kuivõrd see juhtus katse lõpuosas, õnnestus soomlastel viimased paar kilomeetrit ikkagi lõpuni «longata». «Õnneks polnud see täielik katastroof,» sõnas Lappi Iltalehtile.

«Velg on seestpoolt nii kuum, et see sööb ja suitsutab aegamisi rehvi. Me küll valasime ühe pudeli vett sellele, kuid see ei aidanud. Seejärel tuli meil kümme kilomeetrit uksed lahti sõita. Kogu auto oli suitsu täis ja mu silmad lihtsalt jooksid vett. Alles tankimisalas õnnestus tuletõrjebrigaadil see kustutada,» avaldas Lappi.