Neuville'i häda ajab Hyundai tiimipealikut närvi

«Päeva analüüsides on mul tunne, et ma kordan ennast. Meil olid tõusud ja mõõnad. Tahaksin, et suudaksime tõusudel püsida, aga mõõn on Neuville’i probleem,»

alustas Moncet Belgia rahvusringhäälingule intervjuud.

«See on frustreeriv ja vihale ajav, sest ta oli head rallit sõitmas ja see ikka ebaõnnestus. Vabandusi pole. Meil on idee probleemist,» jätkas tiimipealik.

Tänakul esines probleeme käigukastiga. «See ei ole sama probleem [mis Neuville’il]. Auto endiselt sõidabm nii et see on hea. Peame ka seda analüüsima. Meil oli võib-olla natuke õnne, et viimased kaks katset ära jäeti,» tunnistas Moncet.