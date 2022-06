Venemaa vangistuses olnud jalgpallikohtunik: keegi reetis mu

«Ma küsisin, keda nad otsivad. Nad ütlesid mu nime. Ma ütlesin, et see ei ole mina. Nad nõudsid, et ma oma telefoni ära annaksin ja ütlesid, et on juba abivägesid kutsunud. Andsin telefoni üle, mul pandi käed raudu ja viidi kinnipidamisasutusse,» kirjeldas Petrova, kuidas ta kinni peeti.