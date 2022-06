Valus ebaõnn pani Tänakuga võidu eest heidelnud Lappi ropendama

Esimesel täispikal päeval väga kindlalt esinenud soomlane läks tänasele vastu liidrina, edu naabri ee 0,7 sekundit. 10. kiiruskatsel kaotas ta Toyota üle juhitavuse, paiskus teelt välja ning lõhkus auto vedrustuse, rattad ja veel üht-teist. Jätkamine oli võimatu.

«Kivi tabas auto põhja ja paiskus sõidujoonest kohe välja. Võib-olla trajektoor muutus 10 sentimeetrit, aga see oli piisav. Parem taganurk vastu kaljut, mille järel paiskus auto teisele poole vastu puud,» selgitas Lappi juhtunut portaalile rallit.fi. «Mõlema tagaratta puudumisel on raske edasi sõita.»

Muide, rallimees tõdes, et paradoksaalsel kombel sõitis ta liiga aeglaselt, mitte kiiresti. Ehk pidurdamise asemel gaasi andmine võinuks ta päästa. Kõiki fakte vaadates oli aga eelkõige tegemist valusa ebaõnnega.

«Tiimiliikmed on video läbi vaadanud. Sellisel kiirusel poleks tohtinud nii juhtuda. Ühest küljest võis see olla sõiduviga, teisalt ei saa ma seda päris enda arvele võtta. See oli lihtsalt üks s**t olukord,» resümeeris Lappi.