GALERII ⟩ Postimees Sport karikasarja avaetapp Aravetel oli Asmeri silme all täis põnevust ja draamat

Klassi OK-Junior on tänavuse aastaga üle kolinud Mini-klassi läinud hooaja esikolmik. Vaatamata vähesele kogemusele oluliselt kiirema OK-Junior kardiga hindasid nii mõnedki eksperdid just Hugo Rajametsa (Vihur Team), Andri Tšikinit (AQVA Racing) ja Aleksander Uusneeme (AIX Racing Team) võidupretendendiks.

Ajasõidus üllatas aga Hans Joonas Tamm (Liqui-Moly Roli Motorsport), kes edestas Uusneeme vaid 0,040 sekundiga. Esimese eelsõidu võitis aga Tšikin ning teises oli parim just Uusneem, mis tähendas, et ennustus tõotas tõepoolest täide minna. Paraku vaevles Rajamets terve võistluspäeva probleemide käes ega saanud kuni lõpuni õiget hoogu üles.

Finaali kaks paremat stardikohta kuulusid eelsõitude tulemusena aga just Uusneemele ja Tšikinile. Stardiprotseduuride rikkumise eest teenis liidrikohale asunud Tšikin ära 5-sekundilise ajakaristuse, mille neutraliseerimiseks asus ta nüüd meeletu hooga oma edumaad kasvatama. Kui sõit ägenenud vihmasaju tõttu peatati, oli tema edu õige pisut enam kui vajalik 5 sekundit. See tähendas, et pärast tugevama vihmasaju taandumist sai ta kordusstardis jääda oma liidrikohale.