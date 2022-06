Tänak: pole kahtlust, et kui meil on enesekindlus, saame teha head tööd

Eestlane ütles Hyundai pressiteenistuse vahendusel, et pärast eelmist etappi Portugalis on nad Rally1-autoga teinud olulisi edusamme. «Mul on väga hea meel see võit võtta, eriti on see seda kõigi mehaanikute ja meeskonnaliikmete jaoks, kes on teinud uskumatuid jõupingutusi, et ette valmistada uue põlvkonna ralliauto.

See on olnud keeruline aeg, kuid oleme näidanud, et raske töö tasub end ära. See ei ole olnud kerge ralli, nii et meeskond on teinud head tööd, et auto töös hoida. Pärast Portugali oleme teinud mõned sammud. Oleme täiustanud auto jõudlust ja meie tunnetus on parandanud.

Pole kahtlust, et kui meil on enesekindlus, saame teha head tööd. Peame selles suunas töötamist jätkama,» ütles Tänak.